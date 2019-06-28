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الرجل الأول والأوحد.. زوج تيريزا ماي يشعل الجدل على هامش قمة العشرين

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:56 م
الرجل الأول والأوحد.. زوج تيريزا ماي يشعل الجدل على هامش قمة العشرين زوج تريزا ماى إلى جوار زوجات قادة مجموعة العشرين
كتبت : إيمان حنا

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آثار زوج رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماى، فيليب ماى حالة من الجدل على هامش قمة العشرين التى تستضيفها اليابان وذلك بعد انضمامه للسيدات الأوائل اللائى حضرن أعمال القمة، ليكون الرجل الأول والأوحد فى تلك الصورة.

وظهر فليب البالغ من العمر 61 عاماً منزوياً فى الصف الأخير يميناً ليتم التقاط الصورة التقليدية لهذه المناسبة.

فليب فى حوار مع سيدة فرنسا الأولى بيرجيت ماكرون
فليب فى حوار مع سيدة فرنسا الأولى بيرجيت ماكرون

 

 

 

والتقطت الصورة في معبد توفوكو جي في مدينة كيوتو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، واتضح أن الرجل الوحيد الذي ظهر في الصورة هو فيليب ماي (61 عاما) زوج رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماى.

 فليب مع السيدات الأوائل على هامش القمة

فليب مع السيدات الأوائل على هامش القمة

 

وتألقت كل من السيدتين الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون والأرجنتينية جوليانا عواضة، اليوم الجمعة، في أول أيام قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، فيما غابت ميلانيا ترامب عن تلك الصورة.

 

 

ولاحقت وسائل الإعلام فليب بالتقاط العديد من الصور التى ظهر خلالها فى حوارات جانبيه مع برجيت ماكرون وغيرها من السيدات الآوائل.

 


تريزا ماى

مجموعة العشرين

زوجات قادة العشرين

ميلانيا ترامب

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