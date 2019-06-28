الرجل الأول والأوحد.. زوج تيريزا ماي يشعل الجدل على هامش قمة العشرين

كتبت : إيمان حنا

آثار زوج رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماى، فيليب ماى حالة من الجدل على هامش قمة العشرين التى تستضيفها اليابان وذلك بعد انضمامه للسيدات الأوائل اللائى حضرن أعمال القمة، ليكون الرجل الأول والأوحد فى تلك الصورة.

وظهر فليب البالغ من العمر 61 عاماً منزوياً فى الصف الأخير يميناً ليتم التقاط الصورة التقليدية لهذه المناسبة.



فليب فى حوار مع سيدة فرنسا الأولى بيرجيت ماكرون

والتقطت الصورة في معبد توفوكو جي في مدينة كيوتو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، واتضح أن الرجل الوحيد الذي ظهر في الصورة هو فيليب ماي (61 عاما) زوج رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماى.

فليب مع السيدات الأوائل على هامش القمة

وتألقت كل من السيدتين الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون والأرجنتينية جوليانا عواضة، اليوم الجمعة، في أول أيام قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، فيما غابت ميلانيا ترامب عن تلك الصورة.

ولاحقت وسائل الإعلام فليب بالتقاط العديد من الصور التى ظهر خلالها فى حوارات جانبيه مع برجيت ماكرون وغيرها من السيدات الآوائل.