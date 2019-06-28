الرئيس الإندونيسى المنتخب يتعهد بأن يصبح رئيسا لجميع المواطنين دون تمييز

جاكرتا (أ ش أ)

تعهد الرئيس الإندونيسى المنتخب جوكو ويدودو (جوكوى)، بأن يصبح رئيسا لجميع المواطنين دون تمييز.

وقال جوكوى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية: "إننى باسمى وباسم نائبى أمين معروف، أعدكم بأن أصبح رئيسا ويصبح نائبا للرئيس لكافة الشعب الإندونيسى".

وكان المحكمة الدستورية الإندونيسية، أيدت أمس، فوز الرئيس جوكو ويدودو فى الانتخابات التى جرت فى أبريل الماضى، رافضة مزاعم المعارضة بأن التصويت شابه تزوير.

وأعيد انتخاب ويدودو بفارق تجاوز 10% بحسب الإحصاء الرسمى الذى نٌشر الشهر الماضى، لكن منافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو رفض الاعتراف بالهزيمة وأقام دعوى قضائية زاعما بأن الانتخابات شابها تزوير واستغلال للسلطة بشكل منهجى.

ومن المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإندونيسى ونائبه لفترة (2019- 2024) فى 20 أكتوبر القادم.