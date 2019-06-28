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الرئاسة التونسية: تحسن حالة السبسى.. وتؤكد: أجرى اتصالا بوزير الدفاع

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:15 م
الرئاسة التونسية: تحسن حالة السبسى.. وتؤكد: أجرى اتصالا بوزير الدفاع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
كتب أحمد جمعة

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أكدت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان عاجل لها، منذ قليل، تحسن الحالة الصحية للرئيس التونسى الباجى قايد السبسى.

 

وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس الباجى قايد السبسى قد أجرى مكاالمة هاتفية مع وزير الدفاع بالحكومة التونسية عبد الكريم الزبيدى.

 

كانت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية، باسم رئاسة الجمهورية التونسية قد أكدت فى تصريحات صحفية أمس الخميس، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي طلب نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اليومن عكس ما يتم ترويجه من أخبار تفيد بنقله إلى مصحة خاصة أو إلى خارج البلاد.

 

وأشارت إلى أن الوعكة الصحية التى تعرض لها الرئيس لا علاقة لها بأزمة قلبية، كما أنه ليس في غيبوبة مثلما يتم الترويج لذلك، متابعة ' أطمئن التونسيين أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية مستقرة، ولا علاقة لوعكته الصحية بالعملية الإرهابية التي شهدها شارع شارل ديجول مثلما يتم الترويج لذلك.

 

وتابعت في هذا الإطار، نحن نحمد الله أنه بخير، شعر بوعكة وطلب نقله إلى المستشفى بسبب الإرهاق وطلب نقله إلى المستشفى العسكري لثقته في المؤسسات العمومية في تونس.


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