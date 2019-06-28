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"الخدمات البيطرية" تناشد مربى الماشية التحصين ضد الحمى القلاعية

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:27 ص
"الخدمات البيطرية" تناشد مربى الماشية التحصين ضد الحمى القلاعية تحصينات الحمى القلاعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدة أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحة أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

وأوضح تقرير الهيئة، أنه تم توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

 

 


الخدمات البيطرية

الحمى القلاعية

الامراض الوبائية

الثروة الحيوانية

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