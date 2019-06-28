الجيش اليمنى يفكك عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة فى تعز

أ ش أ

تمكن الفريق الهندسى لقيادة محور تعز بالجيش الوطنى اليمنى من تفكيك العشرات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.

وقالت مصادر عسكرية، فى تصريحات لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الجمعة، إن الفريق الهندسى تمكن من تفكيك 35 لغما أرضيا وعبوة ناسفة كانت مليشيا الحوثى قد قامت بتفخيخ المنازل استعدادا لتفجيرها إلا أن الفريق الهندسى تمكن من تفكيكها قبل أن تقوم المليشيا بتفجيرها.

وبحسب المصادر، فإن مدفعية الجيش الوطنى تمكنت من تدمير أسلحة وآليات عسكرية للمليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تدمير أطقم وعربة عسكرية وإعطاب دبابة، وأضافت "إن أبطال الجيش الوطنى يكبدون المليشيا خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات العسكرية، وتدمير واختراق الخطوط الدفاعية، مما أدى إلى ارتباك فى صفوف الحوثيين بعد مقتل بعض قياداتهم، ولاذ من تبقى منهم بالفرار".

وأكدت المصادر أن الجيش الوطنى يمسك بزمام المبادرة والمباغتة، وتحديد مسار وميدان المعركة، والانتقال من الدفاع النشط إلى الهجوم الكاسح فى إطار خطة عسكرية محكمة لفك الحصار وتحرير مدينة تعز.