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الجيش الليبى "يدحر" ميليشيات طرابلس فى منطقة استراتيجية

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:38 م
الجيش الليبى "يدحر" ميليشيات طرابلس فى منطقة استراتيجية عناصر من الجيش الليبى
طرابلس /أ ش أ/

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أعلن الجيش الليبى، أن قواته تمكنت من دحر المليشيات المتطرفة ومنعها من التقدم إلى منطقة السبيعة أحد الخطوط الأمامية للجيش الليبى جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف الجيش الليبى - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة فى معداتها وأفرادها، وأن القوات المسلحة طاردتها داخل منطقة العزيزية.

وأعاد الجيش الليبى تأكيده على أن "معركته ضد الإرهاب وصانعيه من تنظيم الإخوان ليست مجرد معركة مع مليشيات مختلفة الأيديولوجيات يجمعها نهب البلد فقط بل هى معركة ضد تنظيم تدعمه دول يحكمها هذا التنظيم الذى يقاتل بشراسة كى يبقى جاثما على صدور الليبيين بمليشياته".

وأشار إلى "إيمانه الكامل بحتمية إنتصاره ضد الإرهاب نتيجة سعيه لتدعيم سيادة ليبيا والتصدى للسرقة"، مؤكدا أن المعركة مصيرية وأن المليشيات لن تستسلم بسهولة خاصة مع دعم دول صناعة الإرهاب لهذه المليشيات.

وتابع الجيش الليبى "إن دول صناعة الإرهاب جعلت من بعض الليبيين أداة مطيعة فى يده يحركها كما يشاء بما يزيد من إصرار الجيش الليبى على القضاء على الإرهاب".

ومن جانبها، قالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى إن الجيش سينفذ خلال الساعات القادمة عمليات عسكرية هى الأكبر من نوعها للقضاء على الجماعات الإرهابية.

ويعتبر جنوب طرابلس أحد أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبى ، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش ، وتصدى الجيش الليبي، أمس الخميس ، للهجوم الـ 36 للمليشيات الإرهابية على محورى كوبرى المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.

 


الجيش الليبى

ليبيا

أخبار ليبيا

ميليشيات طرابلس

منطقة استراتيجية

العنف فى ليبيا

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