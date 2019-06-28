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الجيش الليبى يتهم تركيا وقطر بالوقوف وراء الجماعات المسلحة فى طرابلس

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:02 م
الجيش الليبى يتهم تركيا وقطر بالوقوف وراء الجماعات المسلحة فى طرابلس ليبيا
أ ش أ

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اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب، تركيا وقطر بدعم والوقوف وراء الجماعات المسلحة فى البلاد.

 

وقال المحجوب، فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الجمعة، إن الجيش يشن حاليا عمليات جوية وبرية لاستعادة السيطرة مرة أخرى على مدينة غريان الواقعة جنوبى غرب العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة فى البلاد.


وأشار إلى قيام الجماعات المسلحة بقتل المصابين الذين سقطوا فى الاشتباكات التى اندلعت فى مدينة غريان الليبية، نافيا فى الوقت ذاته وجود مرتزقة فى قوات الجيش الليبي


كانت قوات الوفاق قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها بسطت نفوذها على مدينة غريان، التى يسيطر عليها الجيش منذ بداية عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.


وتمثل مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم جنوبى غرب طرابلس، مركز عمليات مهما جدا للجيش الليبى الذى اتخذها منذ سيطرته عليها مطلع شهر أبريل الماضي، مقرا لقيادة عملياته العسكرية بالمنطقة الغربية، تقدم الدعم العسكرى لقواته فى محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، كما تضم مهبطا للطائرات العمودية يستخدمه الجيش فى توفير غطاء جوى لتقدم قواته نحو العاصمة طرابلس.


ليبيا

الجيش الليبى

تركيا

قطر

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