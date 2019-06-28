الجيش السورى يوجه ضربات صاروخية على مواقع الإرهابيين بريف حماة الشمالى

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وجهت وحدات الجيش السورى، اليوم الجمعة، ضربات صاروخية عنيفة على مواقع انتشارالتنظيمات المسلحة بريف حماة الشمالي، موقعة فى صفوفها قتلى وخسائر بالعتاد، وذلك رداً على اعتداءاتها المتواصلة على قرى وبلدات ريف حماة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات الجيش بدأت اليوم ضربات مكثفة بسلاحى المدفعية والراجمات على مواقع انتشار إرهابيى فتح الشام، على محور قريتى الجبين تل ملح التى يتخذها الإرهابيون منطلقاً لاعتداءاتهم المتكررة بالصواريخ على القرى والبلدات الآمنة بريف حماة، وأسفرت استهدافات الجيش، التى اتسمت بالكثافة النارية، عن تدمير تحصينات الإرهابيين وخطوطهم الدفاعية.



وأضافت أنه على المحور الممتد من بلدة اللطامنة إلى قرى الزكاة وحصرايا وأبو رعيدة بالريف الشمالي.. دمرت وحدات الجيش برمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة بالراجمات إمدادات لإرهابيى فتح الشام وقضت على عدد منهم.



وكانت وحدات الجيش السورى قد أحبطت، أمس الخميس، هجوماً كبيراً نفذه عناصر "فتح الشام" ومجموعات تتبع لهم بأسلحة وآليات متطورة على محور قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي.