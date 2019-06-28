سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 03:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يوجه ضربات صاروخية على مواقع الإرهابيين بريف حماة الشمالى

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:27 م
الجيش السورى يوجه ضربات صاروخية على مواقع الإرهابيين بريف حماة الشمالى سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

وجهت وحدات الجيش السورى، اليوم الجمعة، ضربات صاروخية عنيفة على مواقع انتشارالتنظيمات المسلحة بريف حماة الشمالي، موقعة فى صفوفها قتلى وخسائر بالعتاد، وذلك رداً على اعتداءاتها المتواصلة على قرى وبلدات ريف حماة

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات الجيش بدأت اليوم ضربات مكثفة بسلاحى المدفعية والراجمات على مواقع انتشار إرهابيى فتح الشام، على محور قريتى الجبين تل ملح التى يتخذها الإرهابيون منطلقاً لاعتداءاتهم المتكررة بالصواريخ على القرى والبلدات الآمنة بريف حماة، وأسفرت استهدافات الجيش، التى اتسمت بالكثافة النارية، عن تدمير تحصينات الإرهابيين وخطوطهم الدفاعية.

 


وأضافت أنه على المحور الممتد من بلدة اللطامنة إلى قرى الزكاة وحصرايا وأبو رعيدة بالريف الشمالي.. دمرت وحدات الجيش برمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة بالراجمات إمدادات لإرهابيى فتح الشام وقضت على عدد منهم.

 


وكانت وحدات الجيش السورى قد أحبطت، أمس الخميس، هجوماً كبيراً نفذه عناصر "فتح الشام" ومجموعات تتبع لهم بأسلحة وآليات متطورة على محور قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي.


سوريا

قصف

حماة

الجيش السورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة