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الجارديان: إغلاق مئات المدارس فى فرنسا بسبب الحر الشديد

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:37 م
الجارديان: إغلاق مئات المدارس فى فرنسا بسبب الحر الشديد مؤشر الحرارة - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بموجة الحر الشديد التى تضرب فرنسا وأوروبا، وقالت إن فرنسا تستعد لدرجات حرارة قياسية فى الجنوب، فى الوقت الذى لقى شخصان مصرعهما فى أسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أن أربع أقسام فى جنوب فرنسا وضعت فى حالة تأهب قصوى اليوم الجمعة، المرة الأولى التى يغطى هذا الإجراء منطقة كبيرة، ويمكن أن تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة فى بعض المناطق، لتتجاوز الرقم القياسى الذى تم تسجيله فى المنطقة الجنوبية من مونبيلييه ونيم فى أغسطس 2003، والذى كان 44.1 درجة مئوية.

وقد تم إغلاق المئات من المدارس وطلبت مدارس أخرى من الآباء إبقاء أبنائهم فى المنازل إذا أمكن، كما تم تأجيل امتحانات المدارس المتوسطة حتى الأسبوع المقبل.

وفى إسبانيا، توفى صبى عمره 17 عاما، جراء تعرضه لضربة شمس فى الساعات الأولى من يوم الجمعة لعمله فى المناطق الريفية، بينما لقى مسن عمره 80 عاما يوم الخميس بعد تعرضه لضربة شمس فى مدينة بلد الوليد.


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فرنسا

الموجة الحارة

مدارس فرنسا

درجات الحرارة

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