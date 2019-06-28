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التنمية المحلية: النزاهة والكفاءة أهم معايير اختيار القيادات ولا مكان للفاسدين

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:20 ص
التنمية المحلية: النزاهة والكفاءة أهم معايير اختيار القيادات ولا مكان للفاسدين الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عدم تهاون الوزارة مع أى مخالفات بالإدارة المحلية، وأنه سيتم مواجهة الفساد بكافة أشكاله فى أى مكان.

وقال قاسم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":"نحن فى الوزارة نولى اهتمامًا بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ونضع النزاهة والكفاءة فى مقدمة المعايير التى يتم على أساسها اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، تعليقا على إحالة 141 موظفا بالمحليات للمحاكمة التأديبية وتوقيع عقوبات على 47 آخرين، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن.

وكانت قد قررت وزارة التنمية المحلية، نقل وتحويل 33 قيادة من قيادات الإدارة المحلية إلى وظائف غير قيادية، وإحالة 6 آخرين إلى المحاكمة التأديبية، وتوقيع جزاءات ما بين اللوم والتنبيه والخصم من الراتب لـ 14 قيادة آخرى بالإدارة المحلية.

كما أصدرت الوزارة قراراً بإحالة 113 من العاملين بالوحدات المحلية بعدد من المحافظات من الإدارات الهندسية والشئون المالية والمخازن والمراكز التكنولوجية والإشغالات والإزالات، وإحالة 22 موظفاً من العاملين بمحافظة الإسكندرية للتحقيق والمحاكمة التأديبية، بناءً على التقارير التى عرضها قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بعد تنفيذ جولات مفاجئة على عدد من المحافظات من بينها القليوبية والغربية والشرقية وبنى سويف والإسكندرية والدقهلية.

 


التنميه المحليه

الفساد فى المحليات

فساد المحليات

المحليات

التحقيق مع موظفين فى المحليات

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