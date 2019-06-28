التلفزيون السورى: قوات الجيش رد على مصدر القذائف التركية

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أفاد التلفزيون السورى، اليوم الجمعة، بأن وحدات من الجيش ردت على مصدر قذائف القوات التركية التي استهدفت مواقع تابعة للجيش في شمال البلاد.

وقال التلفزيون السوري، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" - "إن أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها القوات التركية في شير مغاور وريف إدلب الجنوبي استهدفت قرى الكحريم وقبر فضة وأطراف بلدة الحويز في الغاب في ريف حماة الشمالي .. وقوات الجيش ردت على مصدرها".



وكانت تركيا قصف مواقع تابعة للجيش السوري، ردا قصف نقطة مراقبة لها في إدلب شمال سوريا أمس ، أسفر عن مقتل مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين، متهمة سلطات البلاد بالوقوف وراء الحادث .



وتعد محافظة إدلب جزءا من منطقة لخفض التصعيد، تشمل كذلك بعض أراضي حماة واللاذقية، وأقيمت عام 2017 نتيجة اتفاق تم التوصل إليه في إطار عمل منصة أستانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية بين روسيا وتركيا وإيران.