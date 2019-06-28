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"التعليم العالى": 7759 طالبا وافدا تقدموا للدراسة بالجامعات المصرية

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:33 م
"التعليم العالى": 7759 طالبا وافدا تقدموا للدراسة بالجامعات المصرية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى

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كشفت الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد الطلاب الوافدين المتقدمين  على الموقع الإلكترونى للوزارة بلغ حتى الآن (7759) طالبا مقابل 5863 طالبا تقدموا العام الماضى، مؤكدة أن إدارة الوافدين على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الطلاب لإنهاء إجراءات قبولهم وظهور النتائج للطلاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقديم على الموقع، ويتم قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في أى وقت من العام الجامعي 2019/2020 بنظام الساعات المعتمدة بدءا من ا نوفمبر المقبل.

وأضافت كمال، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه من المقرر تنظيم ندوات تعريفية  للعاملين بالجامعات المصرية خلال شهر يوليو المقبل، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين في الجامعات والإدارة المركزية  بالوافدين خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل للتدريب على كيفية التواصل مع الثقافات الأخرى ورفع مهاراتهم المهنية باستخدام التكنولوجيا، وكذلك حل المشكلات الإدارية من خلال التعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي(DAAD).

 


التعليم العالى

الطلاب الوافدين

نظام الساعات المعتمدة

نتائج قبول الطلاب الوافدين

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