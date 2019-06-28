سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 05:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم العالى" تخصص مكتب لتسهيل الحصول على تجديد الإقامة الوافدين

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:23 م
"التعليم العالى" تخصص مكتب لتسهيل الحصول على تجديد الإقامة الوافدين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، السعى نحو ميكنة كافة الخدمات التي تقدم للطلاب الوافدين وكافة المعاملات المالية المتعلقة بالإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى توفير وحدة مصرفية، واستخدام نظام الترقيم، وتركيب شاشات عرض لكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة، كما تم تخصيص مكتب لتسهيل الحصول على تجديد الإقامة والتأشيرات وشركة للسياحة لتوفير  واستقبال الطلاب بالمطار، وتقديم خدمة التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث السفر، وكذلك استخراج تذاكر السفر.

وفي إطار مبادرة (ادرس في مصر)، واستراتيجية جذب الطلاب الوافدين التي تبنتها الوزارة هذا العام من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، أشار التقرير إلى أنه تم فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2019/2020 بدءا من شهر مايو  الماضى، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوافدين  www.wafeden.gov.eg ، فضلا عن اتخاذ عدة إجراءات، منها: توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة.

وتتضمن التسهيلات، خدمة الانتظار الرقمى بما يسهم فى تيسير  إجراءات التحاقهم  بالجامعات المصرية ،  وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم فى العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة من خلال إعداد الكوادر الفنية المدربة، للتعامل مع الطلاب الوافدين، وكذا إنهاء إجراءات قبول أوراق الطلاب بسهولة ويسر، وتوفير خدمة الخط الساخن، وكذا خدمة on line لاستقبال كافة الاستفسارات وشكاوى الطلاب على مدار 24 ساعة وحل مشاكلهم وتذليلها سريعاً.

ولفت التقرير ، إلى قيام وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بتوفير العديد من الخدمات للطلاب الوافدين سواء كانت صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، وذلك من خلال إعداد برامج لرحلات سياحية ومسابقات ثقافية وفنية وأنشطة رياضية.

 

 


التعليم العالى

الطلاب الوافدين

التاشيرات

تجديد الاقامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة