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التحريات الأولية بحريق معرض الهرم: ماس كهربائى وراء نشوبه دون إصابات

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:44 ص
التحريات الأولية بحريق معرض الهرم: ماس كهربائى وراء نشوبه دون إصابات جانب من الحريق
كتب بهجت أبو ضيف

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أشارت التحريات الأولية لرجال المباحث بالجيزة، فى واقعة نشوب حريق قطعة أرض تضم معرض ملابس، وملاهى أطفال، بشارع العريش المتفرع من شارع الهرم، أن ماس كهربائى وراء اندلاع النيران.

وتبين من خلال المعاينة، احتراق محتويات المعرض، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الخاصة بالأطفال، وتم إخطار النيابة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق، وتقديم تقرير للنيابة العامة ،ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بين العاملين بالمعرض، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق، بمعرض ملابس وملاهى أطفال بشارع العريش، المتفرع من شارع الهرم فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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