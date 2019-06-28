البورصة المصرية تربح 11.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو بنسبة نمو 1.5%

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5% عن الشهر الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى ، من 389.1 مليار جنيه إلى 397.9 مليار جنيه خلال الشهر المنتهى، بنسبة نمو 2.2%.

وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 238.7 مليار جنيه إلى 240.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 627.9 مليار جنيه إلى 638.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.