البنك الدولى يشيد بـ"الاصلاح الاقتصادى" فى لبنان.. ويحذر من الوضع الإقليمى

إيمان حنا

أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الاصلاحات الاقتصادية فى لبنان تسير بشكل سليم، مشيراً بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم الجمعة إلى أن "هناك انطباع إيجابى يدعو للتفاءول، لكن فى الوقت نفسه، تفاءولنا حذر بسبب الوضع الاقتصادى فى المنطقة بشكل عام.

وأضاف فريد بلحاج ، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجمعة، في بيروت إن لبنان "يسير في طريق سليم" بشأن الإصلاحات في مشروع ميزانيته لعام 2019 وقطاع الكهرباء بشكل خاص، لكن سيتعين عليه المضي قدما.

وساعد البنك ومانحون آخرون في ترتيب تعهدات بقيمة 11 مليار دولار في صورة قروض ميسرة ومساعدات في مؤتمر باريس العام الماضي لتشييد بنية تحتية جديدة. لكن المال يتوقف على بدء الحكومة اللبنانية في إصلاحات أرجأتها لسنوات والتعامل مع عبء ديونها الضخم.

وتعاني الموازنة العامة للدولة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم الكهرباء، وتشمل الإصلاحات المتعهد بها العمل على خفض العجز في قطاع الكهرباء وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين والهدر والفساد.