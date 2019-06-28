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البحرين تستدعى القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:12 م
البحرين تستدعى القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج خالد بن احمد الخليفة وزير خارجية البحرين
أ ش أ

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استدعت وزارة خارجية البحرين، اليوم الجمعة، القائم بأعمال سفارة العراق لدى مملكة البحرين محمد عدنان الخفاجى؛ احتجاجا على تعرض سفارتها لدى العراق إلى اعتداء من قبل متظاهرين منتصف ليل أمس الخميس.

 

وأكد الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخارجية البحرينية السفير يوسف محمد جميل، للقائم بالأعمال العراقى -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، احتجاج البحرين على ما تعرض له مبنى سفارتها فى بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية فى سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة،


وأعرب جميل عن ترحيب البحرين بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية العراق الرافضين لهذا الاعتداء، مؤكدا ضرورة محاسبة المتسببين، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، وأن تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها فى تأمين وحماية سفارة وقنصلية البحرين لديها؛ وذلك وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وقام الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بتسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق مذكرة احتجاج بهذا الشأن.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أدانت- فى وقت سابق من اليوم- تعرض سفارة مملكة البحرين لدى العراق إلى اعتداء من قبل متظاهرين منتصف ليل /الخميس.


البحرين

خالد بن احمد

العراق

سفارة البحرين

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