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البابوان فرنسيس وبندكت الـ16 يوقعان كتاب لاستنكار الاعتداءات الجنسية

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:06 م
البابوان فرنسيس وبندكت الـ16 يوقعان كتاب لاستنكار الاعتداءات الجنسية البابا فرنسيس
كتب: أحمد علوى

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وقع الباباوان المستقيل بندكتس السادس عشر والحالى فرنسيس معا، كتابا يستنكر ويلات الاعتداء الجنسى فى نطاق الكنيسة، بعنوان "لا تؤذ أحد هؤلاء الصغار".

ووفقاً لما جاء فى وكالة أكى الإيطالية، قال بيان فاتيكانى الجمعة، إن "الكتاب الذى يوحد صوت خليفيتى القديس بطرس ضد الاستغلال الجنسى للأطفال لفرنسيس خورخى ماريو بيرجوليو، وبندكتس السادس عشر جوزيف راتسنجر، يشتمل على ملخص لفكر البابوين عن ظاهرة الاعتداء الجنسى على الأطفال من قبل الكهنة والعلمانيين والأساقفة".

وذكر البيان أن "المؤلِفين، على الرغم من اتباعهما مقاربة مختلفة لأسباب هذه الظاهرة، يدينان فى 180 صفحة بصوت واحد، وهو صوت القديس بطرس، مأساة لا يمكن ولا يجب أن تظل خفية، ويحددان أسبابها وعلاجها".

وخلص بيان الكرسى الرسولى الى القول إن "تذييل الكتاب، يتضمّن الإرشاد الرسولى للبابا فرنسيس (أنتم نور العالم) والذى يقدم إشارة دقيقة إلى التدابير الملموسة التى ينبغى اتخاذها لردع هذه الآفة".

 


البابا فرنسيس

الاعتداءات الجنسية

النتهاكات الجنسية

اخبار العالم

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