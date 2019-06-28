الاسترلينى يرتفع من أدنى مستوياته فى خمس سنوات مقابل الدولار واليورو

لندن – رويترز

تعافى الجنيه الاسترلينى، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياته فى خمسة أشهر التى هوى إليها فى وقت سابق اليوم مقابل الدولار الأمريكى واليورو، بالرغم من أن القلق من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق كبح مكاسب العملة البريطانية.

وارتفع الاسترلينى 0.4 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2722 دولار موسعا مكاسبه فى يونيو إلى أكثر من 3 %، وبعد أن لامس أدنى مستويايه فى 5 أشهر ارتد الاسترلينى للصعود مع تراجع مؤشر الدولار 0.15 %.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترلينى 0.30 % إلى 89.42 بنسِ، وخسر الاسترلينى حتى الآن 4 % من قيمته مقابل اليورو ، منذ بداية أبريل رغم أن بعض خسائره على مدار الأسبوع المنقضى جاءت نتيجة لصعود واسع للعملة الأوروبية أمام العملات الرئيسية.