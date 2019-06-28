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الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات ضد روسيا 6 أشهر إضافية

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:07 م
الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات ضد روسيا 6 أشهر إضافية دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبى
بروكسل أ ش أ

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اتخذ الاتحاد الأوروبى، قرارًا بتمديد العقوبات الاقتصادية التى يفرضها ضد روسيا ستة أشهر إضافية.

وذكر بيان نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى على موقعها الرسمى، اليوم الجمعة، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ حتى الـ31 من يناير المُقبل.

يأتى القرار نتيجة لمباحثات قمة الاتحاد الأوروبى، بشأن تطبيق اتفاقيات مينسك الدولية لتسوية الأزمة الأوكرانية، حيث مدد الاتحاد الأوروبى العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بفعل تصرفات موسكو تجاه السفن البحرية الأوكرانية نهاية العام الماضي، فلقد منع حرس السواحل الروسى بالقوة ثلاث سفن من مواصلة السير عبر مضيق كيرتش إلى بحر آزوف، وأُلقى القبض على البحارة الأوكرانيين وصُودرت السفن التى كانوا عليها، ويطالب الاتحاد الأوروبى منذ عدة أشهر بإطلاق سراح هؤلاء البحارة بلا قيد أو شرط.

 

 


الاتحاد الأوروبى

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أخبار روسيا

بروكسل

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