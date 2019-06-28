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الإرشاد الزراعى ببورسعيد: غلق باب توريد القمح بعد استلام 6319.416 طن

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:54 ص
الإرشاد الزراعى ببورسعيد: غلق باب توريد القمح بعد استلام 6319.416 طن المهندس على حسن سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أكد المهندس على حسن سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد، غلق باب توريد القمح بالقطاع الزراعى، بعد استلام 6319.416 طن وتم التوريد على مستوى المحافظة .

وأوضح سليمان لـ"اليوم السابع"، أن غلق باب التوريد، جاء من خلال  اللجنة المشكلة باجتماع أعضائها، وتحرير المحضر بالكميات التى تم توريدها بالمطحن، وتسليم كل عضو من اعضاء  اللجنة نسخة .

وتابع: المساحة المنزرعة بالقطاع الزراعى لموسم 2018 / 2019  تقدر مساحتها 12 ألف و608 فدان و4 قيراط  فضلا عن زراعة 40 حقل إرشادى تم زراعته على مصاطب لتوفير التقاوى ومياه  الرى، لافتا إلى الخدمات الإرشادية التى قدمت للمزارعين بالمجان، بهدف نشر التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين من خلال الندوات الإرشادية  من مركز البحوث الزراعية قسم بحوث القمح، من حيث جودة المحصول.

 

 


الارشاد الزراعى غلق باب توريد القمح

بورسعيد

توريد القمح

الارشاد الزراعى

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