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الأوقاف: لولا الاستقرار ما توسعنا فى إعمار المساجد وأعمال البر

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:26 م
الأوقاف: لولا الاستقرار ما توسعنا فى إعمار المساجد وأعمال البر وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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عقدت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الفيوم اجتماعًا بقيادات الدعوة والأئمة والدعاة بالمحافظة، لمتابعة سير العمل الدعوى.
 
ومن جانبه أكد الدكتور حسني حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، على الدعم المادي والأدبي المتواصل للوزارة.
 
فيما أكدت وزارة الأوقاف، أنها تولي دعمها الدائم والمتواصل لأبناء الوزارة، ونواصل تكثيف برامج التدريب النوعي والتراكمي، مشرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود في الدعوة وخدمة المجتمع  وبخاصة في القرى ، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالمدارس القرآنية والعلمية كما وكيفا.
 
وأضافت الوزارة، أن الاهتمام بدور العبادة مبنى ومعنى في أولى أولوياتنا ؛ لنصل إلى السلام الإنساني الكامل ، كما أن حماية دور العبادة مبنى ومعنى من أهم أدوار الأئمة والدعاة من خلال المحافظة على نظافتها ، وصيانتها ، وأنه لا يسمح لأي إمام أن يستضيف غير مصرح له من قبل الأوقاف ، إذ الدخلاء على الدعوة لا مكان لهم في مساجدنا ، حيث إن المساجد قد خصصت للدعوة الوسطية وبيان يسر وسماحة الإسلام، ولا مكان فيه لمتشدد أو متطرف .
 
وشدد الوزارة، على أن مصر تنعم بأمن واستقرار في كل المستويات، وشتان بين الفوضى وبين الأمن والاستقرار ، وأن مصر تنعم بمناخ واسع وملحوظ في الدعوة، وأن الدين لا يقام ولا ينتشر إلا في وطن مستقر يحمله ويحميه، مؤكدا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
 
 

وزاره الاوقاف

المدارس القرآنية

التكافل المجتمعي

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