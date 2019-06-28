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الأوقاف تنتهى من اختبار الدعاة المرشحين للبعثات رمضان المقبل

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:21 ص
الأوقاف تنتهى من اختبار الدعاة المرشحين للبعثات رمضان المقبل أوقاف القاهرة تختبر الدعاة راغبى الابتعاث
كتب - إسماعيل رفعت

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أنهت لجنة اختبار الأئمة المتقدمين لمسابقة إيفاد شهر رمضان المقبل بمديرية أوقاف القاهرة، أعمالها فى اختبار كافة المتقدمين، حيث ترأس اللجان الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، وعضوية كل من الدكتور خالد صلاح الدين وكيل المديرية والدكتور محمد قرنى، مدير أوقاف شرق القاهرة.

وتبدأ اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1441هـ/ 2020، لقراء القرآن الكريم، بجميع المديريات الإقليمية، اعتبارا من الأحد الموافق 7 يوليو المقبل، ولمدة أسبوع كحد أقصى، تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للقراء الحاصلين على 70%، فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

 


أوقاف القاهرة

وزارة الاوقاف

إيفاد شهر رمضان

قراء القرآن الكريم

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