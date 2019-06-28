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الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:41 ص
الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ــ أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على اغلب الانحاء تكون مثيره للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب ، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2. متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.


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اليوم السابع بلس

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