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اكتشاف 21 مقبرة أثرية ترجع لعصور مختلفة بالفيوم

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:30 م
اكتشاف 21 مقبرة أثرية ترجع لعصور مختلفة بالفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أعلنت وزارة الآثار اليوم عن اكتشاف 21 مقبرة تاريخية من خلال أعمال الحفر التى تمت بمنطقة اللاهون الأثرية بمحافظة الفيوم. 
 
وقال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم الكشف عن 21 مقبرة يرجع تاريخها لعصور مختلفة وهى عبارة عن مقابر صخرية منحوتة بالكامل داخل ربوات صخرية مرتفعة عن سطح الأرض ذات طرز معمارية مختلفة منها ما هو بئرية عبارة عن بئر منحوت بالصخر ويؤدى إلى صالة أو صالتين وكانت توضع بها توابيت وأخرى عبارة عن درج سلم منحوت فى الصخر ويوؤدى إلى صالة بها فتحات للدفن وشاعت فى العصر البطلمى.
اكتشاف 21 مقبرة (1)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (2)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (3)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (4)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (5)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (6)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (7)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (8)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (9)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (10)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (11)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (12)
 

 

اكتشاف 21 مقبرة (13)

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

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آثار الفيوم

المقابر الاثرية بالفيوم

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