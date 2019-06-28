اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه فى شارعى أبو بكر وجمال عبد الناصر بمدينة السادات

المنوفية - محمد فتحى

عبر أهالى شارع أبو بكر وجمال عبد الناصر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، عن غضبهم عقب انفجار ماسورة مياه أغرقت الشارع بسبب إهمال المسئولين بجهاز مدينة السادات فى إصلاحها.

ويقول محمد وليد من أهالى شارعى أبو بكر وجمال عبد الناصر، انفجرت ماسورة المياه منذ أمس، ولم يقم أحد من المسؤلين بجهاز مدينة السادات بحل المشكلة وإصلاح الماسورة.

ويؤكد وليد نعانى الأمرين بسبب الإهمال الكبير من مسئولى جهاز مدينة السادات، فى حل المشاكل التى تحاصر المدينة.



انفجار ماسورة مياه



انفجار ماسورة مياه



انفجار ماسورة مياه