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اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه فى شارعى أبو بكر وجمال عبد الناصر بمدينة السادات

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:03 ص
اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه فى شارعى أبو بكر وجمال عبد الناصر بمدينة السادات غرق الشارع
المنوفية - محمد فتحى

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عبر أهالى شارع أبو بكر وجمال عبد الناصر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، عن غضبهم عقب انفجار ماسورة مياه أغرقت الشارع بسبب إهمال المسئولين بجهاز مدينة السادات فى إصلاحها.

ويقول محمد وليد من أهالى شارعى أبو بكر وجمال عبد الناصر، انفجرت ماسورة المياه منذ أمس، ولم يقم أحد من المسؤلين بجهاز مدينة السادات بحل المشكلة وإصلاح الماسورة.

ويؤكد وليد نعانى الأمرين بسبب الإهمال الكبير من مسئولى جهاز مدينة السادات، فى حل المشاكل التى تحاصر المدينة.

إنفجار ماسورة مياه (1)
انفجار ماسورة مياه 

 

إنفجار ماسورة مياه (2)
انفجار ماسورة مياه 

 

إنفجار ماسورة مياه (3)
انفجار ماسورة مياه 

 

إنفجار ماسورة مياه (4)
انفجار ماسورة مياه 

المنوفيه

محافظه المنوفيه

جهاز مدينه السادات

انفجار ماسوره مياه

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