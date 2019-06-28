ارتفاع عدد ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لشخصين وزيادةاستهلاك الكهرباء 15%

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إن عدد ضحايا الموجة الحارة التى تجتاح إسبانيا فى الوقت الحالى ارتفع إلى شخصين، وأصيب شخصين فى حالة خطيرة بسبب الإصابة بضربة شمس، كما ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 15% لأول مرة بسبب استخدام المراوح والتكييفات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه توفى رجل يبلغ من العمر 80 عاما بعد أن سقط فى منتصف الشارع فى بلد الوليد، وأيضا توفى هذا الصباح شاب 17 عاما المستشفى فى قرطبة الذى كان فى غيبوبة، كما أصيب أيضا عامل ميدانى 45عاما فى مستشفى بمرسيا، حيث ظهرت عليه أعراض السكتة الدماغية، ورجل إطفاء فى حريق فى منطقة اريبيرا، وجميعهم أصيبوا بضربة شمس.



وتواجه أطول موجة حر منذ عام 1975، تستمر 26 يوما، والتى تصل ذروتها فى 7 يوليو حيث ستصل درجة الحرارة إلى 44.5 درجة، خاصة فى مدينة سرقسطة.