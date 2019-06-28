ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية إلى 43 شخصا

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أعلنت السلطات فى الكونغو الديمقراطية عن مقتل 43 شخصا فى انهيار أرضى وقع بمنجم للنحاس والكوبالت بجنوب شرق البلاد.

وقال جوزيف ياف كاتشونج مدير مكتب حاكم محافظة لوالابا التى وقع فيها الحادث - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الجمعة/ - "نعتقد أن هناك جثامين أخرى ما زالت تحت الأنقاض".



وأوضح مسئولون أن عمال المنجم كانوا يعملون بالموقع بصورة غير شرعية ولم يكن لديهم موافقة أو تصريح لذلك، الأمر الذى يعد شائعًا فى جنوب الكونغو الديمقراطية وأفريقيا بشكل عام.



وأشارت الشبكة إلى أن الحادث وقع أمس الخميس فى منجم مفتوح تابع لإحدى الشركات بالقرب من الحدود الجنوبية لجمهورية الكونغو الديمقراطية مع زامبيا.