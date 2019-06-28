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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ8.1 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:45 م
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ8.1 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 854 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 516 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 1.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 2.6 مليون ورقة منفذة على 296 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 42.74% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.26%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 683 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 50 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 459.4 مليون جنيه، بحجم تداول 77 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 23.93 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.3 مليار جنيه بحجم تداول 760 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 73.95 ألف عملية.
 

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