اتلاف 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة زرعها الحوثى فى محافظة حجة اليمنية

إيمان حنا

أتلفت الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الجمعة ، 5 الاف لغم وعبوة ناسفة كانت مليشيا الحوثي الانقلابية ، قد زرعتها في عدد من القرى والمناطق المحررة في محافظة حجة .

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الفرق الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة ، انتزعت خلال الشهرين الماضيين، خمسة آلاف لغم وعبوة بمختلف الأحجام والأغراض من قرى بني حسن ومزارع النسيم والخضراء وقرى جنوب حرض، وجرى اليوم الجمعة، إتلافها.

وأوضح المصدر ، أن الألغام التي جرى انتزاعها وإتلافها تتنوع بين 500 لغم T620 نوع عربات صناعة روسية، و2500 لغم محلي نوع عربات محلي الصنع، و200 لغم بلجيكي الصنع، و100 عبوه محلي اسطوانية الشكل محلية الصنع، و300 عبوه كبيرة محلية الصنع، و300 عبوه صغيرة محلية الصنع، و100عبوه تفجير عن بعد محلية الصنع، و800 لغم فردي محلي الصنع، و800 لغم فردي+ قفاز (BNM) صناعة بلجيكية وروسية.

ولفت المصدر ، إلى أن المليشيات الانقلابية تقوم بزراعة الألغام بكثافة بهدف الأضرار بالمدنيين، وتقوم بعمل أفخاخ فردية أو على شكل عبوات متصلة بدواسات في التجمعات السكنية وفي المباني وعلى الطرقات وتتعمد زراعتها في المزارع ، مشيرا إلى أن إجمالي الألغام والعبوات الناسفة التي تم انتزاعها واتلافها في المنطقة العسكرية الخامسة بلغت 37 ألف لغم وعبوه ناسفة ، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقيام بواجبها والضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية لوقف زراعة الألغام والمتفجرات والتسبب بسقوط من الضحايا المدنيين.