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ابن عم تميم يفضح عزمى بشارة: جعل الدوحة تدعم زعزعة المنطقة لصالح إسرائيل

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:57 م
ابن عم تميم يفضح عزمى بشارة: جعل الدوحة تدعم زعزعة المنطقة لصالح إسرائيل فهد بن عبد الله ال ثانى
كتب أحمد عرفة

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فضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد أمير قطر، عزمى بشارة مستشار تميم، مؤكدا أنه – أى عزمى بشارة – هو من تسبب فى خيانة الدوحة للقضية الفلسطينية.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": هل يعقل أن قطر لديها مستشارآ خاصآ جنسيته إسرائيلية، نشأ في إسرائيل ودرس فى جامعات إسرائيل وتخرج منها وله العديد من المقاطع لا يعترف فيها بوجود دولة فلسطين من الأصل، ولايعترف بحقوقهم، ويخطط ويشجع للثورات في الدول العربية! هل ترون هذا الأمر طبيعي بالنسبة لدولة خليجية؟

 

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وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: منذ عقود والمستشار الصهيوني يهدف لزعزعة الدول العربية وإشغالها وإجبارها على التطبيع مع إسرائيل بالاتفاق مع الدوحة، والأفضع والأفجع من هذا المشروع أن المستشار جعل قطر هى من تنفذ وتدعم هذا المشروع من أموال قطر، وجعلها تبنى مستوطنات ومدن كاملة لليهود أيضآ بأموال الشعب القطرى.

 

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واستطرد ابن عم تميم بن حمد: في عقودٍ ماضية كانت قضية فلسطين هى المسيطرة على المشهد فى الشرق الأوسط، والعالم العربى، لذلك خطط اليهود والغرب لتفكيك الوحدة العربية عن طريق إشغال العرب بأنفسهم ونجحوا في ذلك، متابعا: أقولها بكل ألم وحرقة أن السفهاء والخونة فى وطني قطر هم من نفذوا ودعموا ماليا وإعلاميا هذا المخطط .

 

 


فهد بن عبد الله

تميم بن حمد

عزمى بشاره

قطر

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