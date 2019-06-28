سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 10:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إيران: اجتماع فيينا "آخر فرصة" لإنقاذ الاتفاق النووى

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:35 ص
إيران: اجتماع فيينا "آخر فرصة" لإنقاذ الاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت إيران اليوم الجمعة إن الاجتماع الذى يعقد فى فيينا اليوم الجمعة بين الأطراف الباقية فى الاتفاق النووى هو "آخر فرصة" لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة فى العام الماضى وحذرت من أنها لن تقبل أى حلول "ظاهرية" فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.

وتهدد إيران بتجاوز الحد الأقصى المسموح لها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق ردا على عقوبات تكبل اقتصادها فرضتها واشنطن عليها فى العام الماضي.

ويقول دبلوماسيون إن أياما تفصل طهران عن بلوغ هذا الحد وأضافوا أن تجاوزه قد يؤدى لانهيار الاتفاق، ويجتمع مسؤولون كبار من إيران وبقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووى بهدف محاولة إنقاذه. لكن فى ظل محدودية قدرة القوى الغربية على حماية الاقتصاد الإيرانى من العقوبات الأمريكية فمن غير الواضح ما الذى يمكنهم فعله لتوفير الدعم الاقتصادى الكبير الذى تريده طهران.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى قوله اليوم الجمعة "اعتقد أن هذا الاجتماع قد يكون آخر فرصة للأطراف الباقية...للاجتماع ومعرفة كيف يمكنها الوفاء بتعهداتها تجاه إيران".

وذكر موسوى أنه على الرغم من دعم بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، وهى بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، لموقف إيران فى عدة بيانات، فقد فشلت فى اتخاذ أى خطوة تذكر.

كما نقلت الوكالة عن عباس عراقجى نائب وزير الخارجية الموجود فى فيينا قوله إن "الصبر الاستراتيجي" لدى طهران نفد مضيفا أن "إيران لن تتحمل مواصلة الالتزام بمفردها بالاتفاق النووي".

وعبر عراقجى عن أمله فى أن يؤدى اجتماع فيينا إلى تحرك "ملموس".

وأنشأت القوى الأوروبية آلية إنستكس للتبادل التجارى فى محاولة لحماية جزء من الاقتصاد الإيرانى على الأقل من العقوبات الأمريكية.

لكن لم تُفعل تلك الآلية حتى الآن وقال دبلوماسيون إنها ستكون قادرة على التعامل مع أحجام صغيرة من السلع فحسب مثل الأدوية وليس مبيعات النفط الكبيرة كما تطلب إيران.

وقال موسوى "ينبغى أن نرى مقدار المال الذى يمكن تحويله عبر انستكس، إذا كانت مجرد آلية ظاهرية فلن تقبل إيران ذلك قطعا".

وكشفت بيانات نشرتها صحيفة فونكه الألمانية أن التجارة بين إيران وألمانيا تداعت بفعل تأثير العقوبات الأمريكية مما يدعم يقين إيران فى أن أوروبا تعجز عن دعم الحفاظ على الاتفاق النووى الذى وقعت عليه.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الخميس إنه سيحاول اقناع نظيره الأمريكى دونالد ترامب بتعليق بعض العقوبات على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات بهدف نزع فتيل الأزمة.


إيران

أمريكا

الاتفاق النووى

عباس موسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن ننتج أسلحة نووية حتى فى حال انهيار الاتفاق النووى

الخميس، 27 يونيو 2019 09:40 م

مسؤول إيرانى: مطلبنا فى المحادثات مع أطراف الاتفاق النووى التمكن من بيع نفطنا

الخميس، 27 يونيو 2019 08:27 م

ريابكوف: نسعى إلى أن يسفر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووى عن نتائج إيجابية

الخميس، 27 يونيو 2019 07:00 م

ماكرون يؤكد تحذيره لروحانى من خرق الاتفاق النووى

الخميس، 27 يونيو 2019 10:30 ص

الاتحاد الأوروبى: قلقون من إعلان إيران تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:42 م

الأمم المتحدة: قرار إسقاط إعفاءات النفط الإيرانى ربما يعرقل الاتفاق النووى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

موعد مباراة مصر و أوغندا فى أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر و أوغندا فى أمم أفريقيا

"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة