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إنقاذ 14حالة من الغرق وتسليم 288 طفل مفقود إلى ذويه بشاطىء رأس البر

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:44 م
إنقاذ 14حالة من الغرق وتسليم 288 طفل مفقود إلى ذويه بشاطىء رأس البر شاطئ رأس البر
دمياط ـ معتز الشربينى

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أعلن اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر انتهاء اليوم الجمعة، بشواطئ رأس البر بسلام وسط استعدادات مكثفة للوحدة وبمتابعة ميدانية وإشراف  نواب رئيس المدينة بمعدات ورجال الانقاذ بعدد 110رجل إنقاذ و 6 لنش سريع و2 موتوسيكل مائى ومركز لتجميع التائهين ونقاط إسعاف متمركزة على طول الشاطى لتقديم خدمة طبية سريعة لرواد الشاطئ.
 
وأشاراللواء عماد حمدى إلى أن غرفة المتابعة لم تسجل أى حالات غرق وتم إنقاذ 14 حالة من الغرق وانصرافهم من الشاطئ وتم تسليم 288 طفل تائه إلى ذويهم.

راس البر

اخبار دمياط

مصيف راس البر

رئيس مدينة راس البر

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