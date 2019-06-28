إنتاج النفط الأمريكى يرتفع 246 ألف برميل يومياً فى أبريل لـ12.16 مليون

نيويورك – رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فى تقرير شهرى اليوم الجمعة، إن انتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 246 ألف برميل يوميا فى أبريل ليصل إلى 12.16 مليون برميل يوميا.

وعدًلت إدارة معلومات الطاقة أيضا تقديراتها لانتاج الخام لشهر مارس بالرفع بمقدار 11 ألف برميل يومياً إلى 11.92 مليون برميل يوميا.