الرئيسية اقتصاد وبورصة إنتاج النفط الأمريكى يرتفع 246 ألف برميل يومياً فى أبريل لـ12.16 مليون الجمعة، 28 يونيو 2019 08:45 م نفط - ارشيفية نيويورك – رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فى تقرير شهرى اليوم الجمعة، إن انتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 246 ألف برميل يوميا فى أبريل ليصل إلى 12.16 مليون برميل يوميا. وعدًلت إدارة معلومات الطاقة أيضا تقديراتها لانتاج الخام لشهر مارس بالرفع بمقدار 11 ألف برميل يومياً إلى 11.92 مليون برميل يوميا. معلومات الطاقة الأمريكية النفط الامريكى نفط انتاج النفط مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة روسيا تخفض إنتاج نفط يونيو أكثر من المطلوب فى اتفاق أوبك الجمعة، 28 يونيو 2019 05:27 م الصين تستلم أول شحنة نفط خام إيرانية منذ انتهاء الإعفاءات الأمريكية الخميس، 27 يونيو 2019 12:40 م فيتول تبنى مصفاة نفط فى ماليزيا لتزويد السفن بالوقود منخفض الكبريت الإثنين، 24 يونيو 2019 03:56 م مقتل 8 أشخاص فى انفجار أنبوب نفط جنوب شرق نيجيريا الأحد، 23 يونيو 2019 03:48 م البحرية الأمريكية: شظايا ألغام تشير لضلوع إيران فى هجوم ناقلتى نفط الخليج الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:17 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى "مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو) فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019 الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات "رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9 المزيد من Trending Plus
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