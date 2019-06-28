إضراب شامل ببلدة العيسوية بالقدس احتجاجا على استشهاد شاب فلسطينى

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عم الإضراب الشامل بلدة العيسوية بمدينة القدس، حدادًا على استشهاد الشاب محمد عبيد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فيما اندلعت مواجهات فى شوارع البلدة عقب اقتحامها، وأقيمت صلوات الجمعة فى قرية صور باهر، وبلدة سلوان؛ رفضا واحتجاجا على قرارات الهدم التى تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

وفى نفس السياق، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد محمد عبيد، وقال المحامى محمد محمود أن قاضى محكمة الاحتلال لم يلزم الشرطة بتسليم الجثمان، وأمهلهم 48 ساعة لأخذ قرارها بتسليم الجثمان أو عدمه.

وأدى أهالى بلدة العيسوية الصلاة فى مسجد "الأربعين" وسط بلدة العيسوية، وسادت حالة من الغضب فى البلدة على استشهاد أحد أبنائها، مساء أمس الخميس، فى مواجهات مع الاحتلال.