إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب منذ قليل 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الداخلة - الخارجة"، بالقرب من كمين تنيدة بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من نقطة كمين تنيدة مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد كمال المنجد 39 سنة وأولاده محمود 12 سنة مصاب بنزيف في المخ وبسمة 10 سنوات وعبد الرحمن 7 سنوات ومرفت رمضان 36 سنة، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.