إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

اسيوط _ هيثم البدري

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ميكروباص على كوبرى عرب العوامر بمركز أبنوب وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من النقيب عبد الحميد عبد الناصر معاون مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى على كوبرى عرب العوامر بدائرة المركز وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.