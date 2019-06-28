إصابة 15 شخصًا فى انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة الحواويش بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الحواويش دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج انقلاب سيارة لنقل الركاب داخل ترعة الحواويش نتج عن الحادث إصابة 15 شخصًا تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغاً من مركز شرطة أخميم حول وقوع حادث طريق بدائرة المركز عقب إنقلاب سيارة أجره داخل ترعة الحواوييش ووجود مصابين، وبالفحص تبين من خلال التحريات انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة الحواوييش دائرة مركز أخميم نتج عن الحادث إصابة 15 شخصًا تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى والإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات.

جار رفع اثار الحادث وإنتشال السيارة من قاع الترعة وأشارت التحريات الأولية تحسن حالة الــ 12 حالة إصابة بالمستشفى الجامعى وتم حجز 3 تحت الرعاية و جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.