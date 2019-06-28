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إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق نابلس

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:29 م
إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق نابلس الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى قرية عزموط، شرق نابلس شمال الضفة الغربية.


وقال شهود عيان إن عشرات المواطنين شاركوا فى المسيرة التى انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة، صوب الأراضى المهددة بالمصادرة فى قريتى عزموط ودير الحطب، بدعوة من فصائل العمل الوطني، وفعاليات نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تأكيدا على الثوابت الوطنية ورفضا لصفقة القرن.


وأكد شهود العيان أن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين فى المسيرة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذى أدى لإصابة عدد منهم.


فى سياق آخر، يستعد الفلسطينيون فى قطاع غزة اليوم، للمشاركة فى الجمعة الرابعة والستين من مسيرات العودة وكسر الحصار.


وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت للمشاركة فى فعاليات اليوم، مؤكدة على استمرار المسيرات بطابعها السلمى وأدواتها الشعبية حتى تحقيق أهدافها.


وشددت الهيئة على أن أرض فلسطين ليست للبيع وأن مقدساتنا وقف مقدس لا تنازل عنها ولو بمليارات الدولارات، رغم الحصار والاغلاق والعدوان.

 

 


فلسطين

إصابات

الاحتلال

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

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