إصابة طفلين شقيقين بتلف فى المخ عقب حقن بعضهما بعقار الأنسولين فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام طفل وطفلة، شقيقين، مصابين بغيبوبة سكرية وتلف فى خلايا المخ، على إثر قيام كل منهما بحقن الآخر بجرعات من عقار الأنسولين بمنزلهما بناحية قرية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة.

كان مديرأمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة، يفيد بإصابة طفلين شقيقين، عقب تعرضهما لجرعة من عقار الأنسولين الخاص بجدتهم، وتم نقلهما للمستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد احمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بوصول الطفلة شيماء ش ح 10سنوات تلميذه والطفل صابر ش ح 9 سنوات تلميذ ويقيمان بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام مصابان " غيبوبة سكرية وتلف فـى خلايا المخ " .

وسؤال والدتهما هدي ع ش ع 31 سنة ربة منزل قررت بأنه أثناء قيام طفليها باللهو بالمنزل قاما بحقن بعضهما بجرعات الأنسولين الخاصة بجدتهما، مما أدى لحدوث إصابتهما ونفت الشبهة الجنائية .