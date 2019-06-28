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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:18 ص
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام الكوبرى الثانى بمركز منفلوط، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعى.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالى مركز منفلوط  يفيد بانقلاب سيارة ملاكى وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكى عند الكوبرى الثانى بمركز منفلوط، وإصابة شخصين بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

 


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