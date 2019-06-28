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إحالة سائق للجنح بتهمة سرقة سيارة من جراج فى شبرا

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:10 م
إحالة سائق للجنح بتهمة سرقة سيارة من جراج فى شبرا محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة شبرا، بإحالة سائق للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لسرقته سيارة من داخل جراج بعد مغافلة السايس.

وتمكن مباحث قسم شرطة شبرا، من ضبط سائق مقيم دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ بالقليوبية، لارتكابه واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص، عقب تركها أمام الجراج الكائن أسفل العقار سكنه، وتسليم مفتاح التشغيل لسايس الجراج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "المفتاح الأصلى للسيارة" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وأضاف بمغافلة سايس الجراج، والاستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


شبرا

نيابة شبرا

قسم شبرا

سرقة سيارة من جراج فى شبر

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