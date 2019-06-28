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أوروبا تعلن تفعيل العمل بآلية التجارة مع إيران

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:12 م
أوروبا تعلن تفعيل العمل بآلية التجارة مع إيران فيدريكا مورجينى منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربى
بروكسل (رويترز)

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قال الاتحاد الأوروبى فى بيان، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لديها آلية تجارة خاصة مع إيران جاهزة ومفعلة بهدف تفادى العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وذكر الاتحاد فى بيان أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين بأن إنستيكس تعمل حاليا ومتاحة لكل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وأنها تباشر حاليا أولى معاملاتها".

وأشار البيان إلى أن إيران أسست أيضا كيانا للتجارة مع أوروبا مضيفا أن دولا أخرى بالاتحاد تنضم للآلية كمساهمين، وصدر البيان بعد محادثات فى فيينا بين إيران والدول التى لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووى بعد انسحاب الولايات المتحدة وهى روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

 


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