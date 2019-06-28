أمن القليوبية يكشف لغز واقعة سرقة 203 ألاف جنيه من رجل أعمال بالعبور

تمكن النقيب إسلام يسرى معاون مباحث العبور، من ضبط 2 من المتهمين، وجارى ملاحقة آخر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور، بلاغا من أنس محمد سالم رجل أعمال، باكتشافه كسر زجاج سيارته، والاستيلاء على مبلغ 203 ألاف جنيه، أثناء تواجد السيارة أمام المصنع الخاص به فى العبور، إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية وقاده العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، حيث تبين أن المجنى عليه كان قد صرف المبلغ المالى من أحد البنوك، قبيل ذهابه للمصنع، وأنه اكتشف السرقة عقب خروجه من المصنع وبتفريغ الكاميرات بمحيط المصنع والبنك تبين أن هناك سيارة ملاكى كانت تتبع المجنى عليه منذ خروجه من البنك وحتى وصوله المصنع، حيث هبط منها أحد الأشخاص، وقام بكسر الزجاج، والاستيلاء علي المبلغ حيث نجح فريق البحث فى تحديد أرقام سيارة الجناة، وبالتحرى تبين أنها سيارة مؤجرة لشخص أردني الجنسية.

تمكن النقيب إسلام يسري معاون مباحث قسم العبور من تحديد شخصية الجناة وضبط 2 منهم، وجارى ملاحقة الثالث الهارب، وأحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق.