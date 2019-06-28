أسعار النحاس تسجل أكبر هبوط فصلى منذ 2015 متضررة من النزاع التجارى

لندن – رويترز

استقرت أسعار النحاس، اليوم الجمعة، قبيل اجتماع زعماء مجموعة العشرين لكنها سجلت أسوأ أداء فصلى منذ 2015 بسبب النزاع التجارى المستمر بين الولايات المتحدة والصين والذى يقوض النمو والطلب على المعادن.

وأغلقت عقود النحاس القياسية فى بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.1 % إلى 5993 دولارا للطن، وتنهى أسعار المعدن الأحمر، الذى يستخدم على نطاق واسع فى صناعتى الكهرباء والتشييد، الربع الثانى من العام على خسارة قدرها 7.4 %.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الألومنيوم 0.5 % إلى 1799 دولارا للطن وعقود الزنك 0.8 % إلى 2494 دولارا للطن.

وتراجعت عقود النيكل 0.2 % إلى 12690 دولارا للطن وعقود الرصاص 0.4 % إلى 1932 دولارا للطن وعقود القصدير 0.1 % إلى 18825 دولارا للطن.