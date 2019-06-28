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أردنيون عالقون بمطار حمد فى قطر.. لهذا السبب

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:06 ص
أردنيون عالقون بمطار حمد فى قطر.. لهذا السبب مطار حمد فى قطر
كتب بلال رمضان

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قال أردنيون مغتربون فى قطر، أنه تم إلغاء جميع الرحلات التى قاموا بحجزها من مطار حمد الدولى، إلى الأردن.

وأوضح المغتربون فى رسالة لهم، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" أن هناك "مكتب سفر تمتلكه سيدة فى إربد قامت بالتلاعب وإغراء الباحثين بعروض لحجوزات الطيران خاصة بموسم الإجازات وبأسعار منخفضة، ليتهاتف على شراء التذاكر الكثير من المغتربين فى قطر".

وبحسب الرسالة فقد تم إلغاء الحجوزات دون سبب أو علم من قام بشراء التذاكر، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق المكتب فى الأردن، واعتقال السيدة التى ادعت أن سبب الإلغاء يعود لجهات أخرى.

 


مطار حمد

قطر

اعتقال

حجوزات الطيران

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