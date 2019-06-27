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8 تحذيرات لمنع اندلاع الحرائق داخل المخازن.. تعرف عليها

الخميس، 27 يونيو 2019 06:00 ص
8 تحذيرات لمنع اندلاع الحرائق داخل المخازن.. تعرف عليها حريق مخزن - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، وظهرت بشكل متزايد الفترة الماضية نظرًا للعديد من الأسباب؛ ومنها:
 

- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.

- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين، ولابد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائما بشكل محكم.

- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.

- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.

- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.

- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.

-ا لتخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.


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