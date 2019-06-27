7 ضوابط للسكة الحديد للحد من الازدحام وتحصيل مستحقات الهيئة.. تعرف عليها

كتب رضا حبيشى

أكدت هئية سكة حديد مصر، سعيها للنهوض بالخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتغطية تكاليف التشغيل والانضباط لتنمية وزيادة إيرادات الهيئة داخل القطارات والمحطات، مشيرة إلى أنه لمواجهة ظاهرة التهرب من الأجرة عدلت قيمة الغرامة الواجب تحصيلها من الركاب المخالفين مما أدى إلى توجه الركاب إلى شبابيك التذاكر لعدم تعرضهم للغرامة.

جاء ذلك ردًا على ما تقرير نشره اليوم السابع تحت عنوان :" بعد عودة ظاهرة التهرب من تذاكر القطارات.. السكة الحديد تشكل لجنة لفحص شكاوى انخفاض دخل كمسارية قطاراتها نتيجة نظام الغرامات الجديد.. وتدرس تحفيزهم من خلال فرض نسبة على الركاب المتهربين لصالحهم"، الذى تضمن عودة ظاهرة التهرب من شراء التذاكر بعد اختفائها عقب تطبيق الهئية لنظام الغرامات الجديد على الركاب المتهربين.

وأوضحت الهئية، أنه بعد تعديل قيمة الغرامة على الركاب المخالفين وتوجههم لشباببيك التذاكر، زادت نسبة الإيرادات بنسبة 40% وانخفض مؤشر التهرب من التعريفة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكدت هئية سكة حديد مصر، أنها اتخذت عدة إجراءات للحد من الازدحام والتسيسير على الركاب ولتحصيل مستحقات الهيئة وهى:

صرف تذكرة أسبوعية ذهاب وعودة بالدرجة الثانية المميزة والمطورة. صرف تذكرة عودة يومية ذهاب وعودة بالدرجة الثانية المميزة والمطورة. صرف اشتراكات مخفضة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص "لمدة 3 أشهر – 12 شهرًا". فتح منافذ بيع جديدة بالمحطات الرئيسية والمركزية والمحطات ذات الكثافة العالية. يقوم كسارية الأبواب بصرف تذاكر الركاب للقطار لمنع الزحام على الشبابيك. زيادة تركيب القطارات بإضافة عربات علاوة على القطارات لمواجهة الطلب المتزايد على السفر وتخفيض المشعولية لسيولة الحركة داخل القطارات وتحصيل مستحقات الهيئة من الركاب المخالفين. تشكيل لجان مرور من الأجهزة التفتيشية والرقابية والتواجد الأمنى لمفاجأة القطارات والحد من ركوب المتهربين من التعريفة وزيادة عدد الكمسارية لتنمية وتحصيل إيرادات الهيئة بالقطارات خاصة فى أوقات الذرورة .

واختتمت الهيئة ردها بالتأكيد على أنه يتم تحصيل غرامة الركاب بمبلغ 50 جنيها للقطارات المميبة ومبلغ 20 جنيها بالدرجات المميزة طبقا لتعليمات الهيئة المعمول بها منذ عام 2018، وتطبق فى حالة رفض الراكب دفع الأجرة داخل القطار، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الإدارات المعنية لدراسة مدى تأثر دخل رؤساء ومشرفى القطارات ماديًا بعد تطبيق زيادة الغرامة والتى تعتبر من القوى البشرية التى تهتم به الهيئة.