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6 قرارات مهمة للمجلس الأعلى للقضاء السعودى.. تعرف عليها

الخميس، 27 يونيو 2019 01:23 م
6 قرارات مهمة للمجلس الأعلى للقضاء السعودى.. تعرف عليها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات الأنباء

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اتخذ المجلس الأعلى للقضاء السعودى، خلال اجتماعه اليوم الخميس،  برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعانى،  6 قرارات مهمة، كان على رأسها تشكيل دوائر الحج وتسمية قضاتها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.

وقال الدكتور الفهيد، إن المجلس أصدر قراره بالموافقة على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم، مشيراً إلى أن المجلس وافق على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس فى المحاكم التجارية.

وبيَّن أن المجلس وافق على افتتاح عدد من الدوائر العمالية فى عدد من المحاكم بمناطق المملكة كما قرر تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم.

وأضاف أن المجلس بحث حاجة محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة وقرر إعادة تشكيل محاكم منطقة حائل ومحاكم منطقة الحدود الشمالية ومحاكم منطقة الباحة، مشيراً إلى صدور موافقة المجلس على تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها لعام 1440هـ، منوهاً إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه فى نظام القضاء فى جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.

كما اطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

 

 


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