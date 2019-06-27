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4 مدارس إبتدائية تفوز بمسابقة الرى لترشيد استهلاك المياه

الخميس، 27 يونيو 2019 11:41 م
4 مدارس إبتدائية تفوز بمسابقة الرى لترشيد استهلاك المياه ترشيد استهلاك المياه - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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فازت مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية - ادارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة، والحرية الابتدائية - إدارة أرمنت بمحافظة الاقصر، مجمع مدارس عزيز ابراهيم للتعليم الأساسى - إدارة أسوان التعليمية بمحافظة أسوان ومدرسة جيل المستقبل الخاصة - إدارة أخميم بمحافظة سوهاج، بالمراكز الأولى على مستوى المحافظات فى المسابقة القومية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية لترشيد استهلاك المياه وتأهلهم للمرحلة التالية للمسابقة على مستوى الجمهورية.

وتنظم وزارة الموارد المائية والرى، المسابقة القومية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاتحاد الأوروبى.

وأكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط فى وزارة الرى أن المسابقة تهدف إلى خلق الوعى بين مديرى المدارس والمعلمين والطلاب حول ندرة المياه فى مصر وأهمية الحفاظ عليها، وذلك بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثله فى الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى والإتحاد الأوروبى .

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد، أنه يُطلب من مجموعات من الطلاب بقيادة معلميهم تطوير مواد توعوية حول الحفاظ على المياه بما فى ذلك البوسترات ومجلات الحائط وصفحات الفيسبوك كما يُطلب منهم أيضًا التحدث عن ترشيد استهلاك المياه فى الإذاعة المدرسيه والقيام ببعض أنشطة التوعية فى المجتمعات المحيطه بهم.

 


مياه

موارد مائية

ندرة مياه

وزارة التربية والتعليم

مسابقه ترشيد المياه

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